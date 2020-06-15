15.06.2020, 13:00

ВИДЕО: На виадуке Юри перевозивший клей грузовик упал на бок


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Сегодня в 11:30 возле виадука Юри в волости Раэ перевернулся цистерновоз.

По имеющимся данным, люди в результате аварии не пострадали. По сообщению Департамента полиции и погранохраны, в цистерне находился клей и опасности для окружающей среды нет.

Полоса движения в сторону Таллинна закрыта.

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