ВИДЕО: На улице Теэстузе перевернулся автомобиль, у водителя были признаки опьянения

По словам снимавшего видео читателя Delfi, на месте происшествия валялись бутылки из-под алкоголя.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, мужчину с внешними признаками опьянения, который управлял автомобилем, отвезли в больницу на осмотр. Больше никто не пострадал.

После ДТП очевидцы помогли 39-летнему водителю выбраться из машины и до прибытия полиции помогли поставить автомобиль обратно на колеса.