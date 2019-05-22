22.05.2019, 07:45
ВИДЕО: На улице Теэстузе перевернулся автомобиль, у водителя были признаки опьянения
В понедельник вечером в Таллинне на улице Теэстузе, в непосредственной близости от Центральной криминальной полиции водитель с признаками опьянения на своей Audi врезался в столб, в результате чего машина перевернулась на крышу. На видео видно, как компания снова ставит автомобиль на колеса.
По словам снимавшего видео читателя Delfi, на месте происшествия валялись бутылки из-под алкоголя.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, мужчину с внешними признаками опьянения, который управлял автомобилем, отвезли в больницу на осмотр. Больше никто не пострадал.
После ДТП очевидцы помогли 39-летнему водителю выбраться из машины и до прибытия полиции помогли поставить автомобиль обратно на колеса.