22.05.2019, 07:45

ВИДЕО: На улице Теэстузе перевернулся автомобиль, у водителя были признаки опьянения

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rus.delfi.ee
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В понедельник вечером в Таллинне на улице Теэстузе, в непосредственной близости от Центральной криминальной полиции водитель с признаками опьянения на своей Audi врезался в столб, в результате чего машина перевернулась на крышу. На видео видно, как компания снова ставит автомобиль на колеса.

По словам снимавшего видео читателя Delfi, на месте происшествия валялись бутылки из-под алкоголя.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, мужчину с внешними признаками опьянения, который управлял автомобилем, отвезли в больницу на осмотр. Больше никто не пострадал.

После ДТП очевидцы помогли 39-летнему водителю выбраться из машины и до прибытия полиции помогли поставить автомобиль обратно на колеса.

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