30.11.2019, 13:48
ВИДЕО | На Тартуском шоссе в центре Таллинна столкнулись два автомобиля
В субботу в середине дня произошло ДТП на Тартуском шоссе в центре Таллинна, где столкнулись два автомобиля. ДТП нарушило движение.
В субботу в середине дня произошло ДТП на Тартуском шоссе в центре Таллинна, где столкнулись два автомобиля. ДТП нарушило движение.
ДТП произошло в 12:12 около дома по адресу Тарту маантеэ, 52. Было нарушено движение в сторону выезда из города. Трамваи некоторое время также стояли, но сейчас их движение восстановлено.
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