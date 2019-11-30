30.11.2019, 13:48

ВИДЕО | На Тартуском шоссе в центре Таллинна столкнулись два автомобиля


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В субботу в середине дня произошло ДТП на Тартуском шоссе в центре Таллинна, где столкнулись два автомобиля. ДТП нарушило движение.

ДТП произошло в 12:12 около дома по адресу Тарту маантеэ, 52. Было нарушено движение в сторону выезда из города. Трамваи некоторое время также стояли, но сейчас их движение восстановлено.

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