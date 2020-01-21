ВИДЕО: На Таллиннской окружной дороге водитель автобуса сдал назад, совершил аварию и уехал

Как рассказал Forte очевидец происшествия Микк Кулльюс, водитель ехавшего со стороны Юри в Лагеди автобуса номер 103 пропустил нужный поворот и вместо того, чтобы продолжить движение и потом развернуться, стал сдавать на одностороннем шоссе назад. Во время движения задним ходом автобус сбил дорожный знак. Очевидец говорит, что это произошло до того, как он успел включить камеру. Мужчина отмечает, что летом максимально разрешенная скорость в этом месте составляет 110 км/ч и что движение тут интенсивное всегда.

Несмотря на сбитый столб (по сути авария), водитель как ни в чем не бывало продолжил движение.



Mikk Kulljus



Точные обстоятельства и причины случившегося выяснит полиция.