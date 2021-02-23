23.02.2021, 15:23
ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Тарту грузовик вылетел в кювет из-за скользкой дороги
Во второй половине дня произошло ДТП на шоссе Таллинн-Тарту. Из-за скользкой поверхности дороги грузовик вылетел в кювет.
Во второй половине дня произошло ДТП на шоссе Таллинн-Тарту. Из-за скользкой поверхности дороги грузовик вылетел в кювет.
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