23.02.2021, 15:23

ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Тарту грузовик вылетел в кювет из-за скользкой дороги

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Во второй половине дня произошло ДТП на шоссе Таллинн-Тарту. Из-за скользкой поверхности дороги грузовик вылетел в кювет.

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