21.08.2020, 16:53
ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Пярну открытым пламенем горел внедорожник
Читатель Delfi прислала видео с шоссе Таллинн-Пярну — чья-то поездка закончилась совсем печально.
Читатель Delfi прислала видео с шоссе Таллинн-Пярну — чья-то поездка закончилась совсем печально.
Спасательный департамент сообщил Delfi, что в 15:23 поступило сообщение о том, что где-то за километр от заправки Olerex в Мярьямаа на шоссе горит автомобиль.
Спасатели быстро отреагировали и пожар был потушен.
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