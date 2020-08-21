ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Пярну открытым пламенем горел внедорожник

Читатель Delfi прислала видео с шоссе Таллинн-Пярну — чья-то поездка закончилась совсем печально.
Спасательный департамент сообщил Delfi, что в 15:23 поступило сообщение о том, что где-то за километр от заправки Olerex в Мярьямаа на шоссе горит автомобиль.
Спасатели быстро отреагировали и пожар был потушен.
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