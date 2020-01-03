ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Нарва вылетел в кювет грузовик. Движение нарушено

В пятницу в 13:24 на 57 километре шоссе Таллинн-Нарва грузовик выехал в кювет.
Пяхьяская префектура сообщила Delfi, что за рулем находился 59-летний мужчина, который был трезв. Движение в месте частично нарушено.
По словам Спасательного департамента, еще выясняется, что перевозил грузовик, но груз не высыпался из-за аварии.
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