ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись несколько автомобилей

По сообщению Департамента шоссейных дорог, движение на 162 км шоссе Таллинн-Нарва было нарушено. Регулированием движения занималась полиция.

Как сообщил RusDelfi читатель, ДТП произошло в километре от Йыхви. По его словам, столкнулись несколько автомобилей, а дорога была очень скользкой.

Информация от полиции будет обнародована как только она поступит.