12.12.2020, 09:29

ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись несколько автомобилей


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В пятницу вечером произошла авария на шоссе Таллинн-Нарва с участием нескольких автомобилей.

По сообщению Департамента шоссейных дорог, движение на 162 км шоссе Таллинн-Нарва было нарушено. Регулированием движения занималась полиция.

Как сообщил RusDelfi читатель, ДТП произошло в километре от Йыхви. По его словам, столкнулись несколько автомобилей, а дорога была очень скользкой.

Информация от полиции будет обнародована как только она поступит.

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