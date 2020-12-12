12.12.2020, 09:29
ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись несколько автомобилей
В пятницу вечером произошла авария на шоссе Таллинн-Нарва с участием нескольких автомобилей.
В пятницу вечером произошла авария на шоссе Таллинн-Нарва с участием нескольких автомобилей.
По сообщению Департамента шоссейных дорог, движение на 162 км шоссе Таллинн-Нарва было нарушено. Регулированием движения занималась полиция.
Как сообщил RusDelfi читатель, ДТП произошло в километре от Йыхви. По его словам, столкнулись несколько автомобилей, а дорога была очень скользкой.
Информация от полиции будет обнародована как только она поступит.
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