ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись несколько автомобилей(9)
В пятницу вечером произошла авария на шоссе Таллинн-Нарва с участием нескольких автомобилей.
В пятницу вечером произошла авария на шоссе Таллинн-Нарва с участием нескольких автомобилей.
По сообщению Департамента шоссейных дорог, движение на 162 км шоссе Таллинн-Нарва было нарушено. Регулированием движения занималась полиция.
Как сообщил RusDelfi читатель, ДТП произошло в километре от Йыхви. По его словам, столкнулись несколько автомобилей, а дорога была очень скользкой.
Старший комиссар патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Павел Решкин сказал RusDelfi, что в пятницу вечером, после 22 часов, им поступило сообщение об аварии на шоссе Таллинн-Нарва в районе Йыхви. По имеющимся данным, водитель микроавтобуса Iveco из-за скользкой дороги потерял контроль над транспортным средством, в результате чего оно врезалось в дорожное ограждение. Водитель двигавшегося за ним автомобиля Volkswagen Touran заметил это и сбросил скорость, вследствие чего получил удар сзади от автомобиля Audi A5. Далее в результате этого Volkswagen Touran отбросило в сторону микроавтобуса и произошло столкновение.
К счастью, отмечает Решкин, люди в аварии не пострадали. Все водители были трезвы и имеют права соответствующей категории. Шины автомобилей также соответствовали требованиям.
Полиция напоминает, что в холодное время года существует опасность обледенения дорог, поэтому при движении следует быть предельно внимательными. Если вы видите, что дорога скользкая, то в целях безопасности лучше ехать медленнее предельно разрешенной скорости.
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