04.08.2020, 20:26

ВИДЕО | На шоссе Таллинн - Нарва перевернулся автомобиль

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Сегодня в 17.30 Центр тревоги получил сообщение, что в поселке Хальяла (Ляэне-Вирумаа) произошло ДТП: водитель автомобиля BMW потерял контроль над машиной и перевернулся на крышу.

По данным полиции, в автомобиле находились два человека. По информации медиков, никто травмирован не был.

Предположительно, свою роль в аварии могли сыграть не соответствующие требованиям покрышки.

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