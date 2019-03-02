02.03.2019, 20:40
ВИДЕО: На Сааремаа пожилая пара ехала за продуктами… и спасла утопающего
Утром понедельника на Сааремаа пожилая пара помогла выбраться тонущему человеку из реки Иразе. Видимо, это произошло в последний момент: еще чуть-чуть — и пострадавший переохладился бы.
Виллем и Людмила Пюйдинги живут в деревне Унимяэ близ Выхма теэ. В то утро они направились в Курессааре за продуктами и свернули на автомобиле на шоссе.
Через несколько десятков метров Виллем заметил в реке справа от шоссе человека.
Пара остановилась, вышла и тогда заметила и Людмила, что в реке — человек. Он тонул в реке и хватался за ветви.
Читайте подробноси в Saarte Hääl.