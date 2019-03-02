ВИДЕО: На Сааремаа пожилая пара ехала за продуктами… и спасла утопающего

Виллем и Людмила Пюйдинги живут в деревне Унимяэ близ Выхма теэ. В то утро они направились в Курессааре за продуктами и свернули на автомобиле на шоссе.

Через несколько десятков метров Виллем заметил в реке справа от шоссе человека.

Пара остановилась, вышла и тогда заметила и Людмила, что в реке — человек. Он тонул в реке и хватался за ветви.

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