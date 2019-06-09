ВИДЕО | На Пярнуском шоссе перевернулся прицеп с автомобилем

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейс сообщил, что авария произошла примерно в 16.30. По имеющимся данным, автомобиль Volkswagen Passat, перевозивший на прицепе Audi, двигался в сторону Пярну. Неожиданно прицеп стал на дороге вилять и затем перевернулся вместе находившейся на нём машиной.

К счастью, никто в результате ДТП травм не получил. Водитель Volkswagen был трезв и имеет соответствующие водительские права.

Дорога на месте аварии была усыпана различными автодеталями, движение по трассе существенно ограничено. Регулировал движение полицейский патруль.