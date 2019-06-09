ВИДЕО | На Пярнуском шоссе перевернулся прицеп с автомобилем
В воскресенье в Харьюмаа на 23-м километре шоссе Таллинн — Пярну — Икла случилось ДТП, в котором перевернулся прицеп, на котором перевозили автомобиль.
В воскресенье в Харьюмаа на 23-м километре шоссе Таллинн — Пярну — Икла случилось ДТП, в котором перевернулся прицеп, на котором перевозили автомобиль.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейс сообщил, что авария произошла примерно в 16.30. По имеющимся данным, автомобиль Volkswagen Passat, перевозивший на прицепе Audi, двигался в сторону Пярну. Неожиданно прицеп стал на дороге вилять и затем перевернулся вместе находившейся на нём машиной.
К счастью, никто в результате ДТП травм не получил. Водитель Volkswagen был трезв и имеет соответствующие водительские права.
Дорога на месте аварии была усыпана различными автодеталями, движение по трассе существенно ограничено. Регулировал движение полицейский патруль.
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