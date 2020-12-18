18.12.2020, 08:59
ВИДЕО: На Петербургском шоссе в Таллинне прямо на ходу загорелся автомобиль
Вчера вечером спасатели получили вызов на Петербургское шоссе в Таллинне, где горел автомобиль.
Вчера вечером спасатели получили вызов на Петербургское шоссе в Таллинне, где горел автомобиль.
Как сообщили в Спасательном департаменте, машина загорелась прямо на ходу. Два находившихся в ней человека успели своевременно покинуть транспортное средство и не пострадали.
Причины возгорания будут установлены в ходе расследования.
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