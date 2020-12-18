18.12.2020, 08:59

ВИДЕО: На Петербургском шоссе в Таллинне прямо на ходу загорелся автомобиль


EST

Вчера вечером спасатели получили вызов на Петербургское шоссе в Таллинне, где горел автомобиль.

Как сообщили в Спасательном департаменте, машина загорелась прямо на ходу. Два находившихся в ней человека успели своевременно покинуть транспортное средство и не пострадали.

Причины возгорания будут установлены в ходе расследования.

Читайте также: