18.12.2020, 08:59
ВИДЕО: На Петербургском шоссе в Таллинне прямо на ходу загорелся автомобиль(3)
Вчера вечером спасатели получили вызов на Петербургское шоссе в Таллинне, где горел автомобиль.
Вчера вечером спасатели получили вызов на Петербургское шоссе в Таллинне, где горел автомобиль.
Как сообщили в Спасательном департаменте, машина загорелась прямо на ходу. Два находившихся в ней человека успели своевременно покинуть транспортное средство и не пострадали.
Причины возгорания будут установлены в ходе расследования.
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