29.05.2019, 07:15

ВИДЕО | На перекрестке улицы Техника и Палдиского шоссе столкнулись два автомобиля


rus.delfi.ee
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Во вторник вечером на перекрестке улицы Техника и Палдиского шоссе в центре Таллинна произошло ДТП. Столкнулись легковые автомобили Volvo и KIA.

Полиция сообщила, что водитель Volvo не уступил дорогу KIA, что и послужило причиной столкновения автомобилей.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, и случаем дальше занялась страховая фирма.

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