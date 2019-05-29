29.05.2019, 07:15
ВИДЕО | На перекрестке улицы Техника и Палдиского шоссе столкнулись два автомобиля(1)
Во вторник вечером на перекрестке улицы Техника и Палдиского шоссе в центре Таллинна произошло ДТП. Столкнулись легковые автомобили Volvo и KIA.
Во вторник вечером на перекрестке улицы Техника и Палдиского шоссе в центре Таллинна произошло ДТП. Столкнулись легковые автомобили Volvo и KIA.
Полиция сообщила, что водитель Volvo не уступил дорогу KIA, что и послужило причиной столкновения автомобилей.
К счастью, в ДТП никто не пострадал, и случаем дальше занялась страховая фирма.
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