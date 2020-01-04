ВИДЕО | На Палдиском шоссе столкнулись два автомобиля, пострадали двое мужчин и 7-летний ребенок

"Полиция получила сообщение об аварии в 19:25", — сообщили в PPA.

Столкнулись автомобили Audi и Lexus. За рулем Lexus был 37-летний мужчина, за рулем другого автомобиля был 35-летний мужчина. Обоих доставили Северо-Эстонскую региональную больницу. 7-летнего ребенка, который ехал в Audi, отвезли в Таллиннскую детскую больницу для проверки самочувствия.