04.01.2020, 21:33
ВИДЕО | На Палдиском шоссе столкнулись два автомобиля, пострадали двое мужчин и 7-летний ребенок
Сегодня вечером в Таллинне на Палдиском шоссе произошло ДТП. Смотрите видео с места событий.
Сегодня вечером в Таллинне на Палдиском шоссе произошло ДТП. Смотрите видео с места событий.
"Полиция получила сообщение об аварии в 19:25", — сообщили в PPA.
Столкнулись автомобили Audi и Lexus. За рулем Lexus был 37-летний мужчина, за рулем другого автомобиля был 35-летний мужчина. Обоих доставили Северо-Эстонскую региональную больницу. 7-летнего ребенка, который ехал в Audi, отвезли в Таллиннскую детскую больницу для проверки самочувствия.
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