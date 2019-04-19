ВИДЕО: На Невском проспекте в Санкт-Петербурге BMW наехал на пешеходов. Пострадала гражданка Эстонии

В распоряжении ”Фонтанки” оказалась видеозапись ДТП. Как следует из видеоролика, BMW в половине пятого 18 апреля двигался от моста Ломоносова к Аничкову. Потоку на Фонтанке горел красный — автомобили по Невскому проспекту уже начали пересекать перекресток, да и некоторые пешеходы среагировали на зеленый и начали переходить проезжую часть набережной.

BMW, как рассказали очевидцы ”Фонтанке”, ехал со скоростью около 120 километров в час и тормозить не собирался. Видимо, водитель намеревался проскочить перекресток с Невским, но зацепил поперечный Peugeot своей задней частью. BMW развернуло и понесло на пешеходную зону.

Первым иномарка сбила 57-летнего мужчину и протащила его на капоте до самой речной ограды. Пострадавшего выбросило в воду, его падение тоже попало на видео. BMW также сбил дерево и наехал еще на троих пешеходов. Всего в аварии пострадали шесть человек, в том числе водитель. Среди них есть ребенок и граждане Германии и Эстонии.

По данным ”Фонтанки”, за рулем BMW сидел 29-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Автомобиль зарегистрирован на его 24-летнего двоюродного брата.