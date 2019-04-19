ВИДЕО: На Невском проспекте в Санкт-Петербурге BMW наехал на пешеходов. Пострадала гражданка Эстонии

Как сообщает 18 апреля ГУ МВД Петербурга и области, без четверти пять на перекрестке столкнулись два автомобиля. ”Один из них заехал на пешеходную зону и совершил наезд на четырех пешеходов”, — уточнили в ведомстве.
Травмы также получили водитель BMW 528 и пассажир. По данным ”Фонтанки”, машина 2015 года выпуска принадлежит 24-летнему уроженцу города Майский Кабардино-Балкарии. Молодой человек приобрел автомобиль в ноябре 2018 года. В Петербург предположительно приехал к старшему брату, выпускнику Санкт-Петербургского военного института. Не исключено, что именно он сидел за рулем.
В Мариинской больнице ”Фонтанке” сообщили о трех доставленных пешеходах. BMW сбил семейную пару. Мужчину от удара выбросило в Фонтанку, ему помогли выбраться. Женщина осталась на тротуаре.
”Их состояние оценивается как средней тяжести вреда здоровью”, — добавили в Мариинской больнице.
Третьим пациентом оказался иностранец. По данным ”Фонтанки”, он приехал из Германии как турист. Он госпитализирован в удовлетворительном состоянии.
Вице-губернатор Анна Митянина подтвердила, что пострадали шесть человек. Она уточнила, что в Мариинскую больницу доставили троих: мужчину в тяжелом состоянии, а также гражданку Эстонии и гражданина Германии в состоянии средней тяжести. В НИИ имени Джанелидзе увезли мужчину и женщину, также с травмами средней тяжести.
”Пострадал также ребенок, он находится в больнице имени Раухфуса”, — сообщила Митянина. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.
По предварительным данным, белый BMW на скорости около 120 километров в час выехал на перекресток Фонтанки и Невского проспекта на запрещающий сигнал светофора. Зацепившись за двигавшийся в поперечном направлении ”Пежо”, BMW вылетел на тротуар и врезался в пешеходов и снес два дерева.