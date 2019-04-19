19.04.2019, 09:41

ВИДЕО: На Невском проспекте в Санкт-Петербурге BMW наехал на пешеходов. Пострадала гражданка Эстонии

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одного человека отбросило в канал
rus.delfi.ee
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Не менее шести человек пострадали в аварии на углу набережной Фонтанки и Невского проспекта в Санкт-Петербурге, где автомобиль BMW вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. Среди получивших травмы — граждане Эстонии и Германии, пишет "Фонтанка".

В распоряжении ”Фонтанки” оказалась видеозапись ДТП. Как следует из видеоролика, BMW в половине пятого 18 апреля двигался от моста Ломоносова к Аничкову. Потоку на Фонтанке горел красный — автомобили по Невскому проспекту уже начали пересекать перекресток, да и некоторые пешеходы среагировали на зеленый и начали переходить проезжую часть набережной.

BMW, как рассказали очевидцы ”Фонтанке”, ехал со скоростью около 120 километров в час и тормозить не собирался. Видимо, водитель намеревался проскочить перекресток с Невским, но зацепил поперечный Peugeot своей задней частью. BMW развернуло и понесло на пешеходную зону.

Первым иномарка сбила 57-летнего мужчину и протащила его на капоте до самой речной ограды. Пострадавшего выбросило в воду, его падение тоже попало на видео. BMW также сбил дерево и наехал еще на троих пешеходов. Всего в аварии пострадали шесть человек, в том числе водитель. Среди них есть ребенок и граждане Германии и Эстонии.

По данным ”Фонтанки”, за рулем BMW сидел 29-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Автомобиль зарегистрирован на его 24-летнего двоюродного брата.

Как сообщает 18 апреля ГУ МВД Петербурга и области, без четверти пять на перекрестке столкнулись два автомобиля. ”Один из них заехал на пешеходную зону и совершил наезд на четырех пешеходов”, — уточнили в ведомстве.

Травмы также получили водитель BMW 528 и пассажир. По данным ”Фонтанки”, машина 2015 года выпуска принадлежит 24-летнему уроженцу города Майский Кабардино-Балкарии. Молодой человек приобрел автомобиль в ноябре 2018 года. В Петербург предположительно приехал к старшему брату, выпускнику Санкт-Петербургского военного института. Не исключено, что именно он сидел за рулем.

В Мариинской больнице ”Фонтанке” сообщили о трех доставленных пешеходах. BMW сбил семейную пару. Мужчину от удара выбросило в Фонтанку, ему помогли выбраться. Женщина осталась на тротуаре.

”Их состояние оценивается как средней тяжести вреда здоровью”, — добавили в Мариинской больнице.

Третьим пациентом оказался иностранец. По данным ”Фонтанки”, он приехал из Германии как турист. Он госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

Вице-губернатор Анна Митянина подтвердила, что пострадали шесть человек. Она уточнила, что в Мариинскую больницу доставили троих: мужчину в тяжелом состоянии, а также гражданку Эстонии и гражданина Германии в состоянии средней тяжести. В НИИ имени Джанелидзе увезли мужчину и женщину, также с травмами средней тяжести.

”Пострадал также ребенок, он находится в больнице имени Раухфуса”, — сообщила Митянина. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

По предварительным данным, белый BMW на скорости около 120 километров в час выехал на перекресток Фонтанки и Невского проспекта на запрещающий сигнал светофора. Зацепившись за двигавшийся в поперечном направлении ”Пежо”, BMW вылетел на тротуар и врезался в пешеходов и снес два дерева.

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