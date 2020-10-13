ВИДЕО | На Лаагна теэ открытым пламенем полыхает автомобиль

Инцидент произошел днем на Лаагна теэ в Таллинне. Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Delfi, что в результате случившегося люди не пострадали. К 15:23 возгорание было ликвидировано.

По какой причине автомобиль загорелся, пока неясно.

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