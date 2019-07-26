26.07.2019, 14:14
ВИДЕО | На Кадака теэ столкнулись городской автобус и легковушка
Сегодня после полудня на Кадака теэ произошла авария — столкнулись городской автобус и автомобиль.
Сегодня после полудня на Кадака теэ произошла авария — столкнулись городской автобус и автомобиль.
В 13:01 полиция получила сообщение о ДТП по адресу Кадака теэ, 86а. В аварии столкнулись автомобиль Toyota и городской автобус Volvo.
Водителя автомобиля отвезли на осмотр в больницу, в автобусе не было ни одного пассажира.
Причина ДТП выясняется.
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