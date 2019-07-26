ВИДЕО | На Кадака теэ столкнулись городской автобус и легковушка

В 13:01 полиция получила сообщение о ДТП по адресу Кадака теэ, 86а. В аварии столкнулись автомобиль Toyota и городской автобус Volvo.

Водителя автомобиля отвезли на осмотр в больницу, в автобусе не было ни одного пассажира.

Причина ДТП выясняется.