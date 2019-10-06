06.10.2019, 12:44
ВИДЕО | На Гонсиори водитель BMW выехал на встречку и едва не устроил лобовое столкновение
На улице Гонсиори уже почти год действует реверсивная полоса (с переменным направлением движения). Но до сих пор встречаются водители, которые невнимательно следят за правилами и порядком движения. Один из них вчера создал очень опасную ситуацию.
Читатель Delfi предоставил запись с регистратора, где видно, как он движется по улице Гонсиори в сторону Ласнамяэ. Перед самым началом Лаагна теэ навстречу ему неожиданно вылетает BMW, едущий в сторону центра города. К счастью, скорости были не слишком высокие, и водитель сумел избежать лобового столкновения.
Напомним, что движение на реверсивной полосе на улице Гонсиори организовано следующим образом: с 06.00 до 11.50 движение открыто по направлению к центру города, а с 12.00 до 05.50 в обратном направлении. Запись видеорегистратора сделана в начале четвертого дня.
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