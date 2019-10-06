ВИДЕО | На Гонсиори водитель BMW выехал на встречку и едва не устроил лобовое столкновение

Читатель Delfi предоставил запись с регистратора, где видно, как он движется по улице Гонсиори в сторону Ласнамяэ. Перед самым началом Лаагна теэ навстречу ему неожиданно вылетает BMW, едущий в сторону центра города. К счастью, скорости были не слишком высокие, и водитель сумел избежать лобового столкновения.

Напомним, что движение на реверсивной полосе на улице Гонсиори организовано следующим образом: с 06.00 до 11.50 движение открыто по направлению к центру города, а с 12.00 до 05.50 в обратном направлении. Запись видеорегистратора сделана в начале четвертого дня.