ВИДЕО МуПо | Проезжавший без билета в трамвае мужчина крикнул главному раввину: "Что ты тут смотришь, еврей, пойдешь в печь!"

Случай произошел в субботу около 9 утра, когда раввин направлялся в расположенную в центре Таллинна синагогу. Пресс-секретарь МуПо Меели Хунт рассказала Delfi, что все происходило на остановке Paberi, когда члены МуПо проверяли право на проезд в трамвае, который двигался из центра города по Тартускому шоссе. Там и был молодой человек, который получил штраф за проезд без билета, а затем вышел из трамвая.

”Он постоянно говорил по телефону со знакомым, оскорблял патруль нецензурными выражениями и явно был очень нервным. Во время составления протокола вдали прошел раввин с детьми, которого и начал оскорблять нервный молодой человек. Патруль МуПо незамедлительно вмешался в ситуацию и пресек невежливое поведение, пообещав вызвать на место полицию при неповиновении”, — объяснила Хунт.

Как подтвердила Хунт, молодой человек успокоился, на этом инцидент закончился: ”Раввин не обращался к МуПо, у патруля не было никаких контактов с ним. Видеозаписи предоставлены полиции, дальше этим случаем занимаются они”.