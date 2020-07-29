ВИДЕО | Мотоциклист разогнался до 161 км/ч в центре Таллинна

Как передает полиция, его задержали. Он ехал по Пярнускому шоссе.
Ночью в понедельник полицейский патруль задержал мотоциклиста, который в центре Таллинна ехал со скорость 161 км/ч. Сегодня 29-летний мужчина выступил в Харьюском окружном суде.
Согласно решению суда, ранее безнаказанный водитель, получивший право управлять мотоциклом в начале июня, будет лишен прав на 8 месяцев. Помимо ареста, мужчина должен потрудиться на общественных работах.
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