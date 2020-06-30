ВИДЕО | Молодой водитель на BMW гнал со скоростью 185 км/ч. Его наказали арестом и временным лишением прав(13)
В воскресенье патруль Центра надзора за дорожным движением зафиксировал скорость двигавшегося по дороге Таллинн-Нарва BMW 185 км/ч.
В воскресенье патруль Центра надзора за дорожным движением зафиксировал скорость двигавшегося по дороге Таллинн-Нарва BMW 185 км/ч.
При остановке машины выяснилось, что автомобилем управлял имеющий первичные водительские права молодой человек, у которого по закону максимальная разрешенная скорость при управлении машиной составляет 90 км/ч.
Сегодня 21-летний водитель отчитался о своих действиях в Харьюском уездном суде, и по решению суда подлежит немедленному отбытию в Центре задержания арест на 15 суток. В качестве дополнительного наказания применили лишение водительских прав на восемь месяцев.
По словам водителя, превышение скорости спровоцировал другой водитель, который ехал слишком близко к нему, и поэтому молодой человек решил увеличить дистанцию. Описанный молодым человеком автомобиль на видеозаписи обнаружить не удалось.
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