ВИДЕО | Молодой нарушитель ПДД пытался скрыться от полиции, но оказался за решеткой

Центр надзора за дорожным движением рассказывает у себя в Facebook о 18-летнем молодом человеке, который ранее уже был отстранен от управления транспортным средством, но мало того, что пошел на нарушение снова, так еще и пытался скрыться от полиции.
Вчера Харьюский уездный суд отправил молодого человека на 20 дней за решетку, чтобы он смог поразмыслить над своими действиями и их возможными последствиями.
Молодой человек сказал в суде, что считает себя хорошим водителем, только Департамент шоссейных дорог не хочет понимать этого и уже три раза завалил его на экзамене. Теперь из-за нового нарушения возможность получить права откроется ему не скоро.
Центр напоминает, что игнорирование данного полицией знака к остановке относится к тяжелым нарушениям. ”Если осмеливаешься делать, то имей смелость и отвечать, поскольку пытаясь уклониться от ответственности, ты подвергаешь опасности других и усугубляешь собственное положение”.
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