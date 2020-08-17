ВИДЕО: Молодой человек решил покататься по улицам Таллинна в прицепе

Оперативный руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Виллу Кюттне сказал Delfi, что езда в прицепе опасна как для того, кто в нем едет, так и для других участников дорожного движения, поскольку в случае резкого торможения или иной непредвиденной ситуации человек может упасть на проезжую часть и получить тяжелые травмы, либо и вовсе оказаться под колесами автомобиля.

”Если бы полицейский патруль такое увидел, то, конечно же, сразу же остановил бы транспортное средство, — отметил страж порядка. — Если водитель взял на себя риск везти человека неподходящим для перевозки способом, за такое нарушение его можно наказать по статье 238 закона о дорожном движении (нарушение требований по перевозке пассажиров или груза водителями моторно-транспортного средства или трамвая)”, — пояснил Кюттне.

Он добавил, что полиция непременно выяснит точные обстоятельства данного инцидента и проведет беседу с водителем. Полиция просит всех, кто замечает нарушения ПДД или опасную ситуацию, сообщать об этом по номеру 112, запомнив номер транспортного средства, местоположение и направление движения.