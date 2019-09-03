03.09.2019, 17:50

ВИДЕО | Молочных рек не бывает? В Каркси увидели это чудо!


rus.delfi.ee
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ВИДЕО | Молочных рек не бывает? В Каркси увидели это чудо!
Kaspar Pokk

Эстонская общественно-правовая телерадиокомпания (ERR) обнародовала видео инцидента с молоковозом.

Происшествие имело место на заправке в Каркси в Вильяндимаа, где опрокинулась цистерна молоковоза, из которой потекло содержимое.

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