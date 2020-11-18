ВИДЕО | Медведь перебежал дорогу перед автобусом Lux Express

Сегодня утром перед отправившимся из Тарту в Таллинн в 10:00 автобусом Lux Express в районе Пуурманни перебежал шоссе медведь. К счастью, водитель автобуса успел среагировать.
Смотрите видео встречи со зверем:
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