ВИДЕО: Мать мчится через дорогу с коляской, парни бегают наперегонки. Что вытворяют пешеходы в Эстонии

У полиции три главных претензии к пешеходам: переход дороги в неположенном месте, переход дороги на красный свет и отсутствие светоотражателя, пишет RusERR. За все эти нарушения предусмотрен штраф в 20 евро, хотя за отсутствие светоотражателя полиция штрафует редко.

"В моей работе пешеходы — самое страшное. Водители все-таки разумнее, понимают, что нарушили, признают вину. А с пешеходами все наоборот. Вечно находят извинения, не признают, что поступили неправильно", — сказал 23 февраля в воскресной телепередаче "Hommik Anuga" дорожный полицейский Дарви Кыдар.

Он добавил, что особенно много хлопот полицейским доставляют пенсионеры.

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