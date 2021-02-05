ВИДЕО | "Мастер дрифта" с "кленовым листком" оставил на кругу Виру разбитый столб и сбежал с места аварии

Центр надзора за дорожным движением советует вспомнить Законы Мёрфи, один из которых гласит: если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так. Особенно, если этому сильно способствовать.

В начале декабря в Таллинна произошло ДТП, когда попытка продемонстрировать друзьям мастерство управления автомобилем закончилась разбитым автомобилем, поломанным ограждением и поврежденим столба. К тому же водитель покинул место происшествия, не информировав о ДТП полицию.

Решением Харьюского уездного суда водитель остался на несколько месяцев без прав. Учитывая то, что печальный случай имел место с обладателем "кленового листа", то водительские права "мастера дрифта" признаются недействительными.

После погашения наказания человеку придется вновь проходить с самого начала весь путь по получению нового удостоверения.

Согласно закону, наказание за правонарушение считается погашенным и отправляется в архив спустя один год после лишения прав.