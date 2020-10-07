ВИДЕО | Лишился прав за опасные маневры. Как водитель микроавтобуса пытался заставить грузовик остановиться

Для выяснения деталей инцидента было инициировано производство, а сейчас вступило в силу решение суда. Суд наказал 40-летнего мужчину, создавшего ряд опасных ситуаций на дороге, денежным штрафом и лишил его прав.

Сам водитель микроавтобуса пытался обосновать свои действия тем, что внезапно загорелся датчик проблемы с мотором, и он незамедлительно остановил микроавтобус, согласно полученным в представительстве указаниям.