07.10.2020, 17:22
ВИДЕО | Лишился прав за опасные маневры. Как водитель микроавтобуса пытался заставить грузовик остановиться
В конце апреля на Таллиннской окружной дороге произошел инцидент между микроавтобусом и грузовиком. Водитель микроавтобуса Toyota совершил ряд странных и опасных маневров на дороге, а потом внезапно остановился.
Для выяснения деталей инцидента было инициировано производство, а сейчас вступило в силу решение суда. Суд наказал 40-летнего мужчину, создавшего ряд опасных ситуаций на дороге, денежным штрафом и лишил его прав.
Сам водитель микроавтобуса пытался обосновать свои действия тем, что внезапно загорелся датчик проблемы с мотором, и он незамедлительно остановил микроавтобус, согласно полученным в представительстве указаниям.
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