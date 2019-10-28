ВИДЕО | "Как землетрясение": вчерашний шторм вырвал с корнем во дворе дома шестнадцать взрослых елей

"То, что происходило, было как землетрясение. С крыши летели камни, лес трещал, деревья валились", - описала воскресный шторм жительница деревни Трейман Пилле Куррел.
"Все произошло быстро, в момент. Я находилась в доме, на первом этаже. Поднялся ветер, и я услышала, как с крыши посыпались камни. Затем пошел сильный треск. Была уверена, что снесет полкрыши", - поделилась своими ужасными впечатлениями Писсе с газетой Maaleht.
Однако больше всего пострадал двор дома. Ветер вырвал там с корнем шестнадцать шестиметровых елей. К счастью, они упали не внутрь, а во внешнюю сторону двора.
"Причем рядом, в трех метрах, стояла пластиковая бензиновая канистра. Ее даже не сдвинуло с места", - рассказала женщина, делая вывод, что ветер шел по строго определенному коридору.
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