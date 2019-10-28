28.10.2019, 19:18

ВИДЕО | "Как землетрясение": вчерашний шторм вырвал с корнем во дворе дома шестнадцать взрослых елей

 (1)
Леннарт Кяэмер, Maaleht
Леннарт Кяэмер, Maaleht
EST 22
ВИДЕО | "Как землетрясение": вчерашний шторм вырвал с корнем во дворе дома шестнадцать взрослых елей
Foto: Pille Kurrel

"То, что происходило, было как землетрясение. С крыши летели камни, лес трещал, деревья валились", - описала воскресный шторм жительница деревни Трейман Пилле Куррел.

"Все произошло быстро, в момент. Я находилась в доме, на первом этаже. Поднялся ветер, и я услышала, как с крыши посыпались камни. Затем пошел сильный треск. Была уверена, что снесет полкрыши", - поделилась своими ужасными впечатлениями Писсе с газетой Maaleht.

Однако больше всего пострадал двор дома. Ветер вырвал там с корнем шестнадцать шестиметровых елей. К счастью, они упали не внутрь, а во внешнюю сторону двора.

"Причем рядом, в трех метрах, стояла пластиковая бензиновая канистра. Ее даже не сдвинуло с места", - рассказала женщина, делая вывод, что ветер шел по строго определенному коридору.

Foto: Pille Kurrel
Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: