ВИДЕО | "Как землетрясение": вчерашний шторм вырвал с корнем во дворе дома шестнадцать взрослых елей

"Все произошло быстро, в момент. Я находилась в доме, на первом этаже. Поднялся ветер, и я услышала, как с крыши посыпались камни. Затем пошел сильный треск. Была уверена, что снесет полкрыши", - поделилась своими ужасными впечатлениями Писсе с газетой Maaleht.

Однако больше всего пострадал двор дома. Ветер вырвал там с корнем шестнадцать шестиметровых елей. К счастью, они упали не внутрь, а во внешнюю сторону двора.

"Причем рядом, в трех метрах, стояла пластиковая бензиновая канистра. Ее даже не сдвинуло с места", - рассказала женщина, делая вывод, что ветер шел по строго определенному коридору.