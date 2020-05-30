ВИДЕО | Как полиция задержала молодого наркоторговца, планировавшего стать наркобароном всея Эстонии

В его рюкзаке и одежде были найдены приготовленные пакетики с наркотиками, которые он планировал доставить клиентам через закладки.

В гаражном боксе, который молодой человек снял под предлогом хранения мебели, были обнаружены более семи килограмм таблеток экстази — почти 20 000 штук; килограмм гашиша, три килограмма амфетамина, 2500 таблеток Xanax, 600 марок ЛСД и более скромные объемы веществ в кристаллах.

Полиция подсчитала, что через 20-летнего наркобарона прошло наркотиков на 321 700 евро, и он менее чем за год заработал 40–50 тысяч евро промежуточной прибыли. При обыске дома Корпа в чехле от электрогитары было обнаружено около 17 000 евро наличных, столько же он успел положить на различные банковские счета. В разных криптовалютных кошельках у него было криптовалюты на 15 000 евро, что также конфисковали.



После получения заказа от клиента в Даркнете Корп создавал одноразовый криптовалютный кошелек, куда клиент переводил деньги за наркотики в биткоинах. На следующий день покупателю через онлайн-платформу wickr поступали координаты прикопа с фотографиями, чтобы помочь найти товар у нужного камня или дерева.

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