16.09.2020, 17:36

ВИДЕО | Из-за прорыва водопровода временно перекрыто движение на Кадака теэ


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Из-за прорыва водопровода в Таллинне, рядом с домом по адресу Кадака теэ, 44, временно перекрыто движение в обоих направлениях. Движение регулирует полиция. Участников дорожного движения по возможности просят объезжать данный участок дороги.

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