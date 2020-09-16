16.09.2020, 17:36
ВИДЕО | Из-за прорыва водопровода временно перекрыто движение на Кадака теэ
Из-за прорыва водопровода в Таллинне, рядом с домом по адресу Кадака теэ, 44, временно перекрыто движение в обоих направлениях. Движение регулирует полиция. Участников дорожного движения по возможности просят объезжать данный участок дороги.
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