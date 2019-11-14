ВИДЕО: Из-за маневра автобуса Lux Express автомобиль врезался в бордюр

Пресс-секретарь фирмы Пауль Кристьян Лилье отметил, что ситуация сложная и определяющими являются три фактора. Во-первых, усугубила ситуацию машина, которую водитель автобуса начал обгонять и которая остановилась; во-вторых из-за обгона у водителя автобуса образовался слепой угол; в-третьих, водитель машины, из которой велась съемка, начал уменьшать скорость слишком поздно.

”Вне всякого сомнения, водитель автобуса несет ответственность за свое решение и создание опасной для дорожного движения ситуации. Приносим свои извинения”, — сказал Лилье. Также он отметил, что возмещением связанных с происшествиями на дороге ущербов занимается страховая фирма и посоветовал автору видео обратиться туда.