ВИДЕО: Из-за маневра автобуса Lux Express автомобиль врезался в бордюр

Читатель прислал в редакцию видео, на котором видно, как он чуть не столкнулся с оказавшимся перед ним автобусом Lux Express. Из-за этого ему пришлось свернуть на обочину, где он задел бордюр, что привело к повержению покрышки.
Пресс-секретарь фирмы Пауль Кристьян Лилье отметил, что ситуация сложная и определяющими являются три фактора. Во-первых, усугубила ситуацию машина, которую водитель автобуса начал обгонять и которая остановилась; во-вторых из-за обгона у водителя автобуса образовался слепой угол; в-третьих, водитель машины, из которой велась съемка, начал уменьшать скорость слишком поздно.
”Вне всякого сомнения, водитель автобуса несет ответственность за свое решение и создание опасной для дорожного движения ситуации. Приносим свои извинения”, — сказал Лилье. Также он отметил, что возмещением связанных с происшествиями на дороге ущербов занимается страховая фирма и посоветовал автору видео обратиться туда.
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