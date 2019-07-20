ВИДЕО | Из-за бесхозной сумки встало движение у торгового центра Ülemiste rus.delfi.ee EST 2

Сегодня вечером незадолго до 19 часов Департамент полиции и погранохраны получил сообщение о дорожном чемодане среднего размера на перроне у торгового центра Ülemiste. На место отправили саперов.