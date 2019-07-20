20.07.2019, 19:45

ВИДЕО | Из-за бесхозной сумки встало движение у торгового центра Ülemiste

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дополнено в 20:15
rus.delfi.ee
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Сегодня вечером незадолго до 19 часов Департамент полиции и погранохраны получил сообщение о дорожном чемодане среднего размера на перроне у торгового центра Ülemiste. На место отправили саперов.

Пресс-секретарь спасательного центра Таави Каармаа сказал, что саперы занимаются подозрительным чемоданом. Незадолго до 20 часов выяснилось, что чемодан абсолютно пустой, и ранее ограниченную лентами зону снова открыли для движения.

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