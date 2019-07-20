20.07.2019, 19:45
ВИДЕО | Из-за бесхозной сумки встало движение у торгового центра Ülemiste(5)
дополнено в 20:15
Сегодня вечером незадолго до 19 часов Департамент полиции и погранохраны получил сообщение о дорожном чемодане среднего размера на перроне у торгового центра Ülemiste. На место отправили саперов.
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