ВИДЕО | Из бара в Старом городе эвакуировали посетителей из-за странного газа
В пятницу около 22 часов вечера был эвакуирован бар Clayhills в Старом городе Таллинна. по словам свидетелей, внутри бара начал распространяться неприятный газ.
В пятницу около 22 часов вечера был эвакуирован бар Clayhills в Старом городе Таллинна. по словам свидетелей, внутри бара начал распространяться неприятный газ.
По словам общавшегося с Delfi свидетеля, люди начали кашлять и выбигать из бара. Персонал бара предложил всем возможность оплатить заказ на улице или же уйти просто так.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал, что на вызов отреагировали спасатели, медики и полицейские, но ничего опасного не обнаружили. К тому моменту все люди уже вышли из бара на свежий воздух.
На основе слов свидетелей были подозрения, что распространялся перечный газ, но точные детали происшествия еще выясняются. Помещения бара тщательно проветрили.
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