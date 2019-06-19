ВИДЕО | Игры со смертью: в магазине девочки-подростки вдыхали дезодоранты
На выходных один из покупателей заметил, как две девочки-подростки вдыхали дезодорантный газ через носки.
На выходных один из покупателей заметил, как две девочки-подростки вдыхали дезодорантный газ через носки.
Отравление газами из баллончика может привести к смерти.
Год назад телеканал РЕН ТВ сообщал, что в Московской области была зафиксирована смерть молодой девушки, которая, предположительно, скончалась из-за отравления газами из баллончика.
Несовершеннолетняя решила понюхать дезодорант марки Rexona после того, как ей предложила это сделать подруга. Отмечается, что после нескольких вдохов ядовитых веществ она смеялась, после чего сделала еще несколько вдохов.
Школьница неожиданно упала на землю, потеряв сознание. Смерть девушки-подростка наступила до приезда экстренных служб.
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